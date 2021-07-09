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Россиянам могут ограничить перевозку икры в ручной клади с Камчатки

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:48
Общество
Россиянам могут ограничить перевозку икры в ручной клади с Камчатки
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Росрыболовство предложило ввести ограничения на перевозку икры в ручной клади без документов с Камчатки. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

По словам специалиста, речь идет об ограничении ввоза в размере десяти килограммов. Он подчеркнул, что если у пассажира имеются подтверждающие документы, то можно провозить больше. Однако если документов нет, то следует ограничить этот объем, добавил Шестаков. Данные меры предполагают усиление борьбы с браконьерством и незаконной добычей рыбной продукции.

Власти Камчатки ранее ввели новые правила въезда на полуостров для туристов. Для того чтобы попасть в регион, необходимо подтвердить вакцинацию от коронавируса или предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

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