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Дело экс-схимонаха Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:41
Происшествия
Дело экс-схимонаха Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы
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Москва, 9 июля. Верховный суд РФ определил, что дело экс-схимонаха Сергия будет рассматривать Измайловский районный суд столицы, следует из решения судьи.

Прокурор обосновала свою просьбу о рассмотрении дела бывшего схиигумена Сергия в Москве, а не на Урале «популярностью подсудимого» в Свердловской области. Что, в свою очередь, может спровоцировать волну массовых митингов, а также дестабилизировать ситуацию в регионах.

Генпрокуратура России ранее утвердила обвинение в отношении экс-схимонаха Сергия и направила дело на рассмотрение в Верховный суд. Адвокат фигуранта дела Светлана Герасимова настаивала, что судить ее подзащитного нужно по месту совершения преступления.

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уголовное дело верховный суд экс-схимонах Сергий
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