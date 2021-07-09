Дело экс-схимонаха Сергия рассмотрит Измайловский суд Москвы

Москва, 9 июля. Верховный суд РФ определил, что дело экс-схимонаха Сергия будет рассматривать Измайловский районный суд столицы, следует из решения судьи.

Прокурор обосновала свою просьбу о рассмотрении дела бывшего схиигумена Сергия в Москве, а не на Урале «популярностью подсудимого» в Свердловской области. Что, в свою очередь, может спровоцировать волну массовых митингов, а также дестабилизировать ситуацию в регионах.

Генпрокуратура России ранее утвердила обвинение в отношении экс-схимонаха Сергия и направила дело на рассмотрение в Верховный суд. Адвокат фигуранта дела Светлана Герасимова настаивала, что судить ее подзащитного нужно по месту совершения преступления.