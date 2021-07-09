Многодетная семья из Сочи продолжает бороться за жилье с гостиничным бароном

ФАН уже рассказывал об истории семьи Шенько, которая долгое время борется за свои, законные, по их мнению, квадратные метры. В семье пятеро детей. На четверых из них в свое время был получен федеральный материнский капитал, а на пятого ребенка — региональный. Средства пошли на строительство дома на улице Дарвина. Только вот они могут лишиться постройки — по решению суда приставы должны снести строение. Сейчас же к их бедам добавилась еще одна. Суд в Сочи признал незаконным факт выдачи семье земельного участка еще в 2006 году. Получается, что земля, на которой стоит дом, теперь не их. Безусловно, это решение будет оспорено вновь.

Новое решение суда

И снова, как гром среди ясного неба. Не успели Шенько отойти от борьбы с приставами, которые то и дело собираются приехать и снести постройку, как было вынесено еще одно решение суда. Это произошло 21 июня.

«Я просто в шоке. Состоялось заседание по поводу снятия нашего участка земельного с кадастрового учета. О признании недействительными решений 2006 года о предоставлении участка, договора аренды, постановке его на учет. Мы доказывали, что срок исковой давности по этому вопросу уже давно прошел, рассматривать это дело в принципе не нужно», — рассказал ФАН Радомир Шенько.

Иск снова был подан господином Келледжяном. Сосед, и по совместительству владелец гостиничного бизнеса, продолжает войну с многодетной семьей. Как утверждают Шенько, в судебном заседании сторона истца не предоставила ни одного довода. Лишь заявили, что поддерживают требования и просят их удовлетворить.

«Заседание длилось минут 10. Все это время я, моя мать и наш представитель доказывали то, что иск вообще не правомерен. Они лишь сказали, что, якобы, только сейчас выяснилось, что тогда нам участок дали не в том месте. И должны были дать не там, и что мы запутали суд еще в 2006 году», — добавляет Радомир Шенько.

Однако, по словам семьи, доказательств этому тоже в суде представлено не было. Все это время Шенько надеялись, что все это «беспредел» и Фемида окажется на их стороне.

«После заседания судья удалился в совещательную комнату, через минуту за ним выходит представитель Келледжяна, возвращается еще минут через семь, и через пару минут заходит судья», — говорит Радомир Шенько.

Такого жесткого решения семья не ожидала. Они рассказали ФАН, что судья буквально одним движением руки отменил «все постановления администрации города» в отношении семьи по выделению участка для них. Это стало удивлением и для представителей городской мэрии, которые тоже были на заседании и выступали в поддержку многодетных.

«Мы уже не знаем, что делать, это реально беспредел. Они просто в наглую, буквально перед глазами заносят деньги, и судья выносит такое решение. Не один здравый человек даже подумать о таком бы не смог», — уверят Радомир Шенько.

Позиция истца

Келледжян обратился в суд с просьбой признать результаты межевания земельного участка недействительными, реестровой ошибкой. Он был выдан семье по ул. Дарвина над домом 47, но он был неверно поставлен на кадастровый учет возле дома 49 и над домом 37 по ул. Дарвина в Сочи.

Таким образом, в отношении земельного участка была допущена ошибка в определении местоположения характерных точек границ участка, из-за чего были внесены неверные характеристики в сведения государственного кадастра недвижимости.

«В соответствии с решением Хостинского районного суда Сочи от 17.07.2006: «семья Шенько много лет фактически пользуется данным спорным земельным участком, и при этом администрация никогда ранее и в настоящее время не требовала от них возврата данного земельного участка», — сказано в материалах дела.

Истец считает, что семья Шенько ввела в заблуждение суд и завладела участком обманным путем, потому что по месту расположения участка никогда не проживала и не пользовалась им, однако в решении Хостинского районного суда Сочи от 17.07.2006 указано обратное, что не соответствует действительности.

«Договор купли-продажи земельного участка №49 от 02.07.2018, заключенный между администрацией и семьей Шенько был подписан сторонами 2 июля 2018 года. О том, что между администрацией Сочи и семьей Шенько был заключен договор купли-продажи земельного участка, Келледжяну К. М. стало известно после обжалования Шенько решения суда по делу от 2019 года, а значит, срок исковой давности, на который ссылается представитель Шенько, истцом не пропущен», — сказано в материалах дела.

Добавим, что по данным на 2010 год, жилые строения на этом участке отсутствовали, жилой дом Шенько возвели только в 2017 году, в материалах суда есть выписка из ЕГРН.

Выясняется также, что якобы, из-за ошибки в документах дом ответчиков был построен на другом земельном участке (условный номер 1152), а не на спорном (условный номер 82). На том отсутствовали объекты недвижимости на момент предоставления данного участка ответчикам по делу. Уточним, его передали в собственность Шенько на основании того, что на нем был объект недвижимости. Ранее он находился в долгосрочной аренде.

Доводов в деле было много (у истца — на бумаге), а у ответчика как на бумаге, так и устно — в самом заседании. Но суд рассудил по-своему.

Решение суда

Суд постановил исковое заявление господина Келледжяна к администрации Сочи и семье Шенько удовлетворить. Теперь он должен быть снят с кадастрового учета, а постановление городской мэрии стало недействительным, запись о регистрации в ЕГРН — аннулирована.

Также суд решил признать ничтожным договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды и сам договор купли-продажи.

Уточняется, что решение может быть обжаловано в Краснодарском краевом суде через Центральный суд Сочи в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме. Мотивированное решение было изготовлено 24 июня.

Война не закончена

Как стало известно ФАН, Шенько на этом не остановятся и само-собой будут обжаловать вынесенное решение. Они считают его незаконным. Такой же позиции придерживается и их защитник Радмила Петух.

Если верить Шенько, то «война» началась в 2011 году, когда семье Шенько как многодетной по распределению был выдан участок. И тогда к ним с просьбой подошел сосед.

«Дайте мне кусок земли, сколько там соток… Вам же она все равно бесплатно досталась. Мы ему, естественно, отказали, но тогда он пообещал, что якобы свое все равно заберет», — с этого, по мнению Радомира Шенько, и начался конфликт.

Подробно об этом ФАН рассказывал в своем материале еще в начале июня. Когда к дому приехали судебные приставы и решили снести часть строения, но уже в рамках другого дела и решения суда. Тогда дом удалось отстоять. Что решится на этот раз — пока не известно, но ФАН продолжит следить за этой историей.