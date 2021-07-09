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Иммунолог Жемчугов опроверг опасность секса после вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:42
Общество
Иммунолог Жемчугов опроверг опасность секса после вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 9 июля. Интимная близость в первые дни после вакцинации от коронавируса никак не повлияет на здоровье, как предполагалось ранее.

Наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета. Такое мнение высказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу», — добавил специалист.

Таким образом Жемчугов прокомментировал заявление замминистра здравоохранения Саратовской области Дениса Грайфера. Он ранее сообщил, что повышенные нагрузки, в том числе и занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации от COVID-19.

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов ранее рассказал, что вакцинация поможет избежать появления суперштамма SARS-CoV-2. Дело в том, что появление новых мутаций вируса зависит от числа заразившихся людей.

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секс вакцинация коронавирус
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