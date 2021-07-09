Посольство Афганистана не планирует связываться с талибами в Москве

Москва, 9 июля. Афганские дипломаты отказались идти на контакт с делегацией движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) в Москве. Об этом заявил РИА Новости представитель посольства Афганистана.

Дипломат отметил, что не будет никак комментировать контакты России с талибами (движение запрещено в РФ), которые сейчас находятся в Москве, пишет РИА Новости.

«Никаких контактов. Наши переговорщики ждут их в Дохе», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что боевики организации захватили большую часть территорий Афганистана. Под их контроль перешли 162 из 398 районов страны, включая приграничный населенный пункт Ислам-Кала. Пока исключение составляет Кабул и приграничные ему уезды.

Представители движения заявили, что не планируют захватить Афганистан военным путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.