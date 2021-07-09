«ФАН повсюду»: что происходит в Гаити после убийства президента

В ночь на 7 июля неизвестные ворвались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену, которую впоследствии эвакуировали для лечения в Майами.
Какие события предшествовали преступлению? Какова основная версия убийства, почему пали подозрения на США и кто сейчас находится у власти? Обо всем этом и многом другом беседуем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.
(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock)
В выпуске:
Что происходило в стране последние две недели до убийства Моиза?
Подробности и особенности преступления.
Кто сейчас фактически управляет страной?
Какие решения приняли в соседней Доминиканской Республике после гибели лидера Гаити?
Почему подозрения в убийстве пали на США?
Какова на данный момент основная версия преступления?
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс. Музыке, ВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.