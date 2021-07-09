«ФАН повсюду»: что происходит в Гаити после убийства президента

В ночь на 7 июля неизвестные ворвались в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену, которую впоследствии эвакуировали для лечения в Майами.

Какие события предшествовали преступлению? Какова основная версия убийства, почему пали подозрения на США и кто сейчас находится у власти? Обо всем этом и многом другом беседуем с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.

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В выпуске:

Что происходило в стране последние две недели до убийства Моиза?

Подробности и особенности преступления.

Кто сейчас фактически управляет страной?

Какие решения приняли в соседней Доминиканской Республике после гибели лидера Гаити?

Почему подозрения в убийстве пали на США?

Какова на данный момент основная версия преступления?

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