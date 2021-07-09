Эфир: «Слово против слова» — нужна ли цензура в искусстве

В пятницу, 9 июля, с 16:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходят традиционные пятничные дебаты «Слово против слова». В этот раз они посвящены проблеме цензуры в искусстве.

На одном из заседаний Совета по культуре и искусству Владимир Путин заявил, что «любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку — абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона». Но и в самой творческой среде, добавил президент, «должна быть определена грань между циничным, оскорбительным эпатажем и творческой акцией».

О недопустимости цензуры в искусстве Путин сказал и в своем послании Федеральному собранию:

«Никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию... При этом, конечно, считаю неприемлемой и встречную агрессивную реакцию, тем более если она выливается в вандализм и нарушение закона. На подобные факты государство будет реагировать очень жестко».

Где границы между эпатажем и искусством, нужно ли наказывать откровенных хулиганов от искусства и где больше свободы, в России или в Западной Европе? Например, Петр Павленский, поджегший входную дверь приемной ФСБ, отделался в России административным штрафом, а когда поджег дверь банка в Париже, получил уголовный срок.

О цензуре в искусстве и не только в рамках ток-шоу «Слово против слова» спорят:

Алексей Матвеев , программный директор Санкт-Петербургского фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга;

, программный директор Санкт-Петербургского фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга; Евгений Норин, писатель.

Дебаты проходят в три этапа: вопросы от ведущего; вопросы участников друг другу; вопросы от журналистов, присутствующих в студии пресс-центра.

По окончании дискуссии в итоговом материале будет размещено видео и прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов. Голосование продлится почти неделю — до четверга 15 июля включительно. В пятницу 16 июля ФАН опубликует имя победителя дебатов.