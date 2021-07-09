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Талибы сообщили о ведении переговоров по прекращению огня с властями Афганистана

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:45
Армия
Талибы сообщили о ведении переговоров по прекращению огня с властями Афганистана
wikipedia.org  /  PD

Кабул, 9 июля. Запрещенное в РФ движение «Талибан»1 обсуждает с властями Афганистана возможность прекращения огня, заявили представители террористической организации.

Ситуация на границе между Афганистаном и Таджикистаном заметно ухудшилась. Талибы взяли под свой контроль большую часть афганских территорий после отвода войск США и НАТО из региона.

По словам представителя «Талибана» Мухаммада Наима, соседние с Афганистаном страны могут быть спокойны, поскольку никаких проблем со стороны талибов не будет. При этом движение просит соседей не вмешиваться в дела на афганской границе. Все проблемы будут решаться с помощью диалога и достижения понимания, добавил Наим.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан таджикистан талибы
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