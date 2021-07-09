Макгрегор и Порье устроили перепалку на битве взглядов перед UFC 264

Москва, 9 июля. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор устроил словесную перепалку с Дастином Порье на взвешивании перед турниром UFC 264, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе.

Ирландец и американец в конце стандартной процедуры перед боем о чем-то повздорили, после чего Макгрегор попытался нанести удар ногой по сопернику. Президент промоушена Дэйна Уайт оперативно вмешался и прервал конфликт, передает «Мир 24».

Ирландец Конор Макгрегор не в первый раз попадает в скандал перед боем. Спортсмен известен своим «трэштоком» в мире смешанных единоборств.

Ранее Макгрегор раскритиковал Хабиба Нурмагомедова за уход из UFC. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух дивизионах назвал его трусом после ухода из большого спорта.