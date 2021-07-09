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Захарова высмеяла заявления Евросоюза о миграционной угрозе от Белоруссии

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:35
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Политика
Захарова высмеяла заявления Евросоюза о миграционной угрозе от Белоруссии
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Москва, 9 июля. Заявления Литвы и других стран ЕС в адрес Белоруссии по вопросу нелегальных мигрантов нелепы и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, слышать о жалобах европейских стран относительно некой миграционной угрозы, исходящей от Белоруссии, смешно.

"Это совершенно нелепые заявления", подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Литва начала возводить стену на границе с Белоруссией. Вильнюс считает, что это сократит поток нелегальных мигрантов.

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евросоюз захарова литва
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