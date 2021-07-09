Захарова высмеяла заявления Евросоюза о миграционной угрозе от Белоруссии

Москва, 9 июля. Заявления Литвы и других стран ЕС в адрес Белоруссии по вопросу нелегальных мигрантов нелепы и смехотворны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, слышать о жалобах европейских стран относительно некой миграционной угрозы, исходящей от Белоруссии, смешно.

"Это совершенно нелепые заявления", — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что Литва начала возводить стену на границе с Белоруссией. Вильнюс считает, что это сократит поток нелегальных мигрантов.