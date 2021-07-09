Крымского криминалиста наградили за поимку маньяка

Опасный преступник задержан в Крыму благодаря находчивости старшего лейтенанта полиции Игоря Кротюка. Против злоумышленника, совершавшего насильственные действия сексуального характера, уже возбуждено уголовное дело.

На территории полуострова произошел ряд преступлений против местных жительниц, часть из которых была несовершеннолетними. Однако насильник не оставлял следов на протяжении шести лет. Сотрудники правоохранительных органов находились в тупике, пока Игорь Кротюк не обнаружил ключевую улику — отпечаток пальца.

В тот день преступник выслеживал девушку, проживающую на первом этаже. К будущей жертве он решил пробраться через окно. Но открепить москитную сетку в перчатках не удалось, и злоумышленник совершил первую и последнюю ошибку.

Сотруднику межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра Управления МВД России по городу Севастополю удалось понять алгоритм действий насильника и остановить череду преступлений. Он признался, что не привык бросать сложные дела.

«Нужно поставить себя на место происшествия, на место преступника и представить, как он мог проникнуть в то или иное помещение. Какими предметами он мог воспользоваться, что ему способствовало? Может быть он подставлял какие-то предметы, за что-то хватался. Все это нужно представить, все нужно осмотреть, все это учесть», — объясняет старший лейтенант полиции.

На данный момент против задержанного преступника возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»). Ведомство уточнило, что мужчина совершил порядка 19 преступлений.

Игорь Кротюк удостоился награды из рук министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева за раскрытие серии особо тяжких преступлений. Официальный представитель МВД России Ирина Волк также сообщила, что в ближайшее время сотруднику вручат офицерский кортик.