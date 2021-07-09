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В Австрии электричка со школьниками сорвалась в реку

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:34
Происшествия
В Австрии электричка со школьниками сорвалась в реку
Новостное агентство «Харьков».  /  Леонид Андросов

Зальцбург, 9 июля. Электропоезд, пассажирами которого были учащиеся школ, сошел с рельсов и упал в реку в Австрии.

Инцидент произошел в федеральной земле Зальцбург. Один вагон состава сорвался и упал в реку Мура. По данным спасателей, в результате происшествия различные травмы получили 17 человек. Такой информацией поделился ТАСС со ссылкой на начальника региональной спасательной операции Красного Креста Антон Шильхер.

"В поезде находились 54 школьника, 17 человек получили легкие травмы", — отметил Шильхер.

По уточненным данным, все находившиеся в поезде были гражданами Австрии.

Ранее электропоезд совершил наезд на двух несовершеннолетних девочек на перегоне между ж/д станциями Береговая и Обское море, в результате чего они погибли. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

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австрия электричка школьники
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