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Дочь Меньшова высыпала неизвестное вещество в гроб отца

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:25
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Общество
Дочь Меньшова высыпала неизвестное вещество в гроб отца
instagram.com  /  @juliavmenshova

Москва, 9 июля. Журналисты обратили внимание на странный обряд, который провела актриса Юлия Меньшова на похоронах отца на Новодевичьем кладбище.

Дочь Владимира Меньшова подошла к открытому гробу с телом режиссера, чтобы проститься с ним. Она достала из кармана небольшой пакет. Внутри него оказалось неизвестное сыпучее вещество, которое знаменитость высыпала в гроб.

После дочери Меньшова к гробу подошел ее супруг Игорь Гордин, а затем и дети Андрей и Таисия. Вдова режиссера Вера Алентова пропустила их вперед и подошла к гробу последней из близких. Затем актриса заняла свободный стул рядом с дочерью. Алентова закрыла лицо руками.

Увидев это, дочь подвинула стул поближе к матери. Меньшова приблизилась к Алентовой и что-то прошептала ей, указав на небо. Та только кивнула ей в ответ, пишет NEWS.ru.

Меньшова не стало 5 июля. Он умер от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Проститься с народным артистом РСФСР в московский Дом кино пришли коллеги и многочисленные поклонники режиссера. Меньшова, известного по фильмам «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», похоронили на Новодевичьем кладбище.

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