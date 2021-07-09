В Ростехе озвучили дату окончания испытаний системы беспилотных парашютных «караванов»

Москва, 9 июля. Госиспытания новой российской парашютной системы «Юнкер-ДГ-250» завершатся в 2022 году. Об этом сообщил глава холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Игорь Насенков.

Новая разработка способна в беспилотном режиме доставлять грузы массой до 250 килограммов. «Юнкер-ДГ-250» используя спутниковые сигналы ГЛОНАСС или GPS, может автономно приземляться в заданную точку. Также система может следовать за парашютистом, который имеет специальный инфракрасный маяк, уточнил Насенков.

«Мы разрабатываем систему «Юнкер-ДГ-250» и сейчас проходят ее испытания. Этап государственных испытаний должен завершиться в 2022 году», — отметил директор предприятия.

Самая уникальная способность «Юнкера-ДГ-250» – образование «караванов» из несколько таких систем, которые будут следовать друг за другом. Кроме этого, специалисты предусмотрели возможность управления новинкой при помощи пульта с земли, резюмировал Насенков.

Ранее сообщалось, что холдинг «Технодинамика» разработал уникальную парашютную систему для собак. Животное после такого прыжка чувствует себя нормально и готово приступать к выполнению боевых задач.