На выставке МАКС-2021 представят новейшую российскую ракету С-13Б

Москва, 9 июля. Новейшая российская авиационная ракета С-13Б будет впервые представлена на выставке МАКС-2021, сообщил глава Новосибирского завода искусственного волокна Глеб Вареница.

По его словам, боеприпас сочетает в себе возможности сразу двух ракет — C-13Т и С-13ОФ. Это позволит С-13Б эффективно поражать легкоуязвимую технику, а также военную технику в железобетонных укрытиях.

«В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне «Технодинамики» мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б», — заявил Вареница.

Он отметил, что ракета способна насквозь пробить один метр железобетона, засыпанного тремя метрами грунта. Кроме того, С-13Б сможет разрушать до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

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