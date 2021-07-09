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Сторонники экс-схимонаха Сергия могут дестабилизировать обстановку в Свердловской области

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:22
Происшествия
Сторонники экс-схимонаха Сергия могут дестабилизировать обстановку в Свердловской области
Пресс-служба Басманного суда

Екатеринбург, 9 июля. В случае рассмотрения дела бывшего схимонаха Сергия его сторонники могут дестабилизировать ситуацию в Свердловской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинение в отношении экс-схимонаха Сергия, а после направила дело на рассмотрение Верховного суда. Как заявила представитель его защиты Светлана Герасимова, фигуранта необходимо судить по месту совершения им преступления. Однако надзорный орган настоял на рассмотрении дела в Москве.

Столичный суд принял решение продлить меру пресечения Николаю Романову до 31 августа. Как утверждает следствие, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и разбойное нападение.

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