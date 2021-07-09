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Представитель движения «Талибан» рассказал о целях в Афганистане

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:37
Политика
Представитель движения «Талибан» рассказал о целях в Афганистане
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Москва, 9 июля. Запрещенная в РФ организация «Талибан»1 не стремится установить господство над Афганистаном. Об этом сообщил официальный представитель политического офиса движения Мухаммад Наим.

По словам Наима, цель талибов — установить «свободную исламскую государственную систему» в Афганистане, а также «освободить страну и нацию», «успокоить народ» и обеспечить жизнь людей в рамках национальных ценностей и интересов. Об этом он сообщил журналистам, когда вместе с делегацией прибыл в Москву.

«Господство над регионами и провинциями не было и не является нашей целью», — сказал он.

Представитель движения добавил, что если бы власть и господство были основной целью талибов, то они бы «достигли ее еще в 2001 году».

Ранее сообщалось, что «Талибан» взял под свой контроль большую часть Афганистана, кроме Кабула и некоторых уездов возле столицы. Также в МИД РФ добавили, что захвачено около двух третей афганско-таджикской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан наим
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