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Талибы уверены, что Пентагон выведет войска из Афганистана в обозначенные сроки

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:19
Политика
Талибы уверены, что Пентагон выведет войска из Афганистана в обозначенные сроки
wikipedia.org  /  Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army / Общественное достояние

Москва, 9 июля. США с большей вероятностью сдержат свое обещание по выводу войск из Афганистана, заявил представитель политофиса запрещенного в РФ движения «Талибан»1 Абдуллахиб Мансур.

Пентагон планирует полностью вывести всех военнослужащих и вывезти технику с территории Афганистана до 11 сентября 2021 года. Талибы (движение запрещено в РФ) уверены, что Вашингтон останется верен своим словам, передает РИА Новости. Запад может полностью уложиться в обозначенные сроки, заметил Мансур во время своего визита в Москву.

Участник движения Мухаммад Наим ранее пообещал полную безопасность странам, соседствующим с Афганистаном. Безопасность границ будет сохранена, и проблем от талибов не будет, уточнил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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