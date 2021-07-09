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Сладкий праздник: 5 интересных фактов о Всемирном дне шоколада в 2021 году
Праздники
Сладкий праздник: 5 интересных фактов о Всемирном дне шоколада в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

До сих пор не известно, кто придумал Всемирный день шоколада и почему в разных странах даты празднования отличаются. Но вряд ли стоит спорить с тем, что чем больше таких вкусных праздников, тем лучше.

Например, можно отметить Всемирный день шоколада 11 июля, согласно общемировой традиции. А потом присоединиться к празднованию сладкого дня в США или Индии. И это совсем не навредит ни фигуре, ни здоровью: наукой доказано, что шоколад очень полезен для организма.

В преддверии любимого праздника сладкоежек ФАН собрал топ главных фактов о нем.

Инициаторами проведения Всемирного дня шоколада были французы

Впервые праздник прошел в Париже в 1995 году по инициативе группы кондитеров, которые к этому дню подготовили тысячи сладких плиток и конфет, и устроили для покупателей роскошную дегустацию сладкого товара. Идея торжества настолько понравилась туристам, что уже через год подобные праздники провели в других городах Европы, а из частных кондитерских они переместились на центральные площади городов и приобрели вид массовых ярмарок.

Дату торжества выбрали спонтанно: в большинстве стран мира отмечают Всемирный день шоколада 11 июля. Но американцам одного праздника показалось мало. В США есть целых два дня сладкоежек: один проходит в июле, 7 числа, а второй — в октябре, 28 числа.

Профессионалы отрасли США придерживаются другой даты

Представители американской ассоциации кондитеров предлагают отмечать праздник 13 сентября. Эту дату связывают с днем рождения американского бизнесмена, производителя кондитерской продукции и благотворителя Милтона Херши. Несмотря на обоснованность инициативы, поддержки среди профессионалов кондитерской отрасли других стран она не нашла.

Сладкий праздник: 5 интересных фактов о Всемирном дне шоколада в 2021 году
Федеральное агентство новостей  / 

Традиции празднования в России и в мире отличаются

Грандиозные торжества, посвященные сладкому лакомству, проходят «Европа-парке» в Германии, в городке Руст. Один из тематических разделов парка называется «Шоколадная страна», в честь праздника здесь устраивают фееричные шоколадные шоу.

В Швейцарии в этот день запускают тематический поезд-экспресс, который доставляет пассажиров к крупнейшим кондитерским фабрикам страны. На Украине на центральных площадях Киева, Львова и Харькова проводят ярмарки-продажи от крупнейших производителей сладкой продукции и организовывают мастер-классы по изготовлению плиток и конфет своими руками.

В России инициаторами празднования выступают кондитерские фабрики: проводят дни открытых дверей, организовывают экскурсии на производство. Такие знакомства очень интересны: возраст многих отечественных производств шоколада превышает вековой рубеж, а потому им есть чем поделиться с посетителями. В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и других крупных городах проводят тематические фестивали, ярмарки и конкурсы: сладкий праздник объединяет тысячи людей и становится по-настоящему народным.

Всемирный день шоколада отмечают в России, США и Европе
pixabay.com  / 

Отметить Всемирный день шоколада 11 июля можно и дома

В этом году массовые мероприятия вряд ли состоятся: из-за пандемии они оказались под запретом. Поэтому есть смысл присмотреться к работе местных кондитерских мастерских: к празднику они не только готовят разнообразные лакомства, но и проводят мастер-классы для детей и взрослых. А это прекрасная возможность своими руками изготовить вкуснейшую плитку и побаловать себя оригинальным угощением.

Можно организовать дегустацию для друзей или близких дома и попробовать плитки с неожиданными вкусами. Например, с добавлением горького перца, морской соли, водорослей и даже бекона. Среди угощений с оригинальными вкусами плитки:

  • с черным трюфелем;

  • с верблюжьим молоком;

  • с золотой крошкой;

  • с абсентом;

  • с листьями табака.

Даже знатоки и ценители разнообразных вкусов лакомства легко найдут для себя в линейках производителей новые и неожиданные.

Побалуйте себя неожиданными вкусами в этот праздник
pixabay.com  / 

Лакомство может быть полезным для здоровья

Изготовленный из какао-бобов шоколад насыщен ценными растительными соединениями, которые обладают антиоксидантными свойствами. Наукой доказано, что они подавляют окислительный стресс в организме, снижая риск воспалительных процессов. Еще в сладких плитках есть комплекс минеральных веществ и полезное какао-масло, которое обладает способностью нормализовать уровень холестерина в крови и защищает от атеросклероза сосудов.

Но чтобы получить максимум пользы от лакомства, выбирать его нужно правильно. Ни молочный, ни белый шоколад ценными свойствами не обладают. Чемпион по полезности ― шоколад горький, с содержанием какао не менее 70%. Употреблять его можно ежедневно, но в меру, не более 50 граммов, так как калорийность плиток высока.

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