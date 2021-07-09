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Эфир: Фестиваль «Бродский DRIVE» пройдет в Петербурге
Общество
Эфир: Фестиваль «Бродский DRIVE» пройдет в Петербурге
pixabay.com  /  Free-Photos


В пятницу, 9 июля, с 13:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная фестивалю «Бродский DRIVE», а также значимости других культурных событий Петербурга.

Напомним, VII Международный музыкальный фестиваль «Бродский DRIVE» пройдет в онлайн-формате с 16 по 18 июля. Трансляцию можно будет смотреть на сайте музея Анны Ахматовой и в его официальных группах в соцсетях. Также трансляцию покажет портал «Культура РФ».
Фестиваль откроется выступлением Ethnic Jazz Trio.

«Пример самобытной коллаборации представителей разных музыкальных миров, известных широтой своих творческих интересов, — швейцарского джазового саксофониста Симона Вирша (Simon Wyrsch), петербургского классического скрипача Владимира Шуляковского и представителя нео-академической гусельной традиции, хранителя русского архаичного фольклора Максима Анухина (ГУДИМИРА). В программе трио будут звучать такие редкие инструменты, как древнерусский гудок, гусли, созданные по модели инструмента XI века, варган, колесная лира», — так описывают организаторы эту творческую команду.

В пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, принимают участие:

  • Андрей Кондаков, джазовый пианист, композитор, художественный руководитель музыкального фестиваля «Бродский DRIVE»;
  • Яна Кобзева, продюсер фестиваля.

Гости студии рассказывают об идее создания фестиваля и его участниках.

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культура фестиваль Бродский DRIVE
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