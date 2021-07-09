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Саудовского принца обвиняют в удержании домашней обслуги в рабстве
Весь мир
Саудовского принца обвиняют в удержании домашней обслуги в рабстве
Global Look Press  /  Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/

Эр-Рияд, 9 июля. Правозащитники обвиняют принца Саудовской Аравии Фейсала бин Турки бин Абдаллу аль Сауда в непозволительном обращении с домашним персоналом. О недопустимом поведении представителя монаршей семьи и его родных заявила группа женщин, работавших в парижской резиденции принца.

По словам домашних работниц, большая часть которых являются уроженками Филиппин, Фейсал бин Турки и его близкие буквально держали обслугу в «современном рабстве». Женщины, которые обратились в правозащитную организацию SOS Esclaves, заявили, что каждое лето летали с принцем и его семьей в пригород Нейи-сюр-Сен к западу от французской столицы.

В этих поездках прислуге не разрешалось ложиться спать до тех пор, пока ко сну не отойдут принц и его супруга.

«Если принцессе захочется пить в 03:10 ночи, то обслуга должна быть под рукой, чтобы дать ей выпить», — рассказала Аник Фужеру, председатель SOS Esclaves.

При этом весь домашний персонал начинал работу в 07:00 утра, в то время как супружеская чета могла оставаться в постели до полудня.

Кроме того, одна из домработниц рассказала, что детям было разрешено плевать ей в лицо. В то же время ее коллега была вынуждена спать на полу у ног принцессы и ухаживать за ее младшим ребенком в течение всей ночи.

Кормили домашних работников тем, что оставалось от блюд, приготовленных для принца и его семьи. Остатки еды хранились на кухне, которая вне назначенного время трапезы оставалась запертой.

«Они голодали и часто плакали из-за этого», — отметила Аник Фужеру.

Среди персонала были и няни для четверых детей принца. Они должны были постоянно выполнять пожелания наследников, находясь под круглосуточным видеонаблюдением. Если кто-то видел, как хотя бы один ребенок плачет, дежурную няню могли ударить по щеке.

«Если дети хотели семь мороженых, они должны были купить для них семь мороженых. Но если бы у ребенка потом заболел живот, у прислуги были бы проблемы», — объяснила правозащитница.

Расследование

Французская прокуратура уже заявила, что начала расследовать обвинения, поступившие в адрес принца и его родных. Согласно местному законодательству, удержание в рабстве может грозить наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Однако источник в полиции сообщил газете The Times, что французские правоохранители не смогли допросить никого из монаршей семьи, поскольку ее члены покинули территорию страны.

А Le Parisien написала, что королевская семья, вероятнее всего, имеет дипломатический паспорт, который дает иммунитет от судебного преследования.

Без прав

Тема прав человека в арабских странах остается достаточно острой: в СМИ то и дело мелькают сообщения о том, как нарушаются права мигрантов, в том числе работающих в сфере обслуживания.

Так, например, в Саудовской Аравии по-прежнему действует спорная система «кафала» для иностранных рабочих, принятая в конце 60-х годов прошлого века. Согласно установленным законам, трудовой мигрант может получить визу в королевство только при наличии «поручительства» от саудовского гражданина.

Таким образом, за иностранных трудовых мигрантов отвечают «пригласившие» их саудовцы, которые обязаны оформлять им вид на жительство и трудовую карту. При этом часть работодателей этого не делает и огромное количество иностранных работников фактически являются нелегалами. Многие правозащитные группы называют эту систему одной из форм современного рабства.

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