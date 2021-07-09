Саудовского принца обвиняют в удержании домашней обслуги в рабстве

Эр-Рияд, 9 июля. Правозащитники обвиняют принца Саудовской Аравии Фейсала бин Турки бин Абдаллу аль Сауда в непозволительном обращении с домашним персоналом. О недопустимом поведении представителя монаршей семьи и его родных заявила группа женщин, работавших в парижской резиденции принца.

По словам домашних работниц, большая часть которых являются уроженками Филиппин, Фейсал бин Турки и его близкие буквально держали обслугу в «современном рабстве». Женщины, которые обратились в правозащитную организацию SOS Esclaves, заявили, что каждое лето летали с принцем и его семьей в пригород Нейи-сюр-Сен к западу от французской столицы.

Prince Faisal Bin Turki Bin Abdullah Al Saud is facing allegations that he treated domestic staff like slaves, depriving them of food and sleep and allowing his children to spit in their faces.

cc: @TaniaRashid9 @rebecca_vincent @SilvermanJacob https://t.co/jDCRXAorTo — Select Journal (@SelectJournal) July 8, 2021

В этих поездках прислуге не разрешалось ложиться спать до тех пор, пока ко сну не отойдут принц и его супруга.

«Если принцессе захочется пить в 03:10 ночи, то обслуга должна быть под рукой, чтобы дать ей выпить», — рассказала Аник Фужеру, председатель SOS Esclaves.

При этом весь домашний персонал начинал работу в 07:00 утра, в то время как супружеская чета могла оставаться в постели до полудня.

Кроме того, одна из домработниц рассказала, что детям было разрешено плевать ей в лицо. В то же время ее коллега была вынуждена спать на полу у ног принцессы и ухаживать за ее младшим ребенком в течение всей ночи.

Кормили домашних работников тем, что оставалось от блюд, приготовленных для принца и его семьи. Остатки еды хранились на кухне, которая вне назначенного время трапезы оставалась запертой.

«Они голодали и часто плакали из-за этого», — отметила Аник Фужеру.

Среди персонала были и няни для четверых детей принца. Они должны были постоянно выполнять пожелания наследников, находясь под круглосуточным видеонаблюдением. Если кто-то видел, как хотя бы один ребенок плачет, дежурную няню могли ударить по щеке.

«Если дети хотели семь мороженых, они должны были купить для них семь мороженых. Но если бы у ребенка потом заболел живот, у прислуги были бы проблемы», — объяснила правозащитница.

Расследование

Французская прокуратура уже заявила, что начала расследовать обвинения, поступившие в адрес принца и его родных. Согласно местному законодательству, удержание в рабстве может грозить наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Однако источник в полиции сообщил газете The Times, что французские правоохранители не смогли допросить никого из монаршей семьи, поскольку ее члены покинули территорию страны.

А Le Parisien написала, что королевская семья, вероятнее всего, имеет дипломатический паспорт, который дает иммунитет от судебного преследования.

Без прав

Тема прав человека в арабских странах остается достаточно острой: в СМИ то и дело мелькают сообщения о том, как нарушаются права мигрантов, в том числе работающих в сфере обслуживания.

Так, например, в Саудовской Аравии по-прежнему действует спорная система «кафала» для иностранных рабочих, принятая в конце 60-х годов прошлого века. Согласно установленным законам, трудовой мигрант может получить визу в королевство только при наличии «поручительства» от саудовского гражданина.

Таким образом, за иностранных трудовых мигрантов отвечают «пригласившие» их саудовцы, которые обязаны оформлять им вид на жительство и трудовую карту. При этом часть работодателей этого не делает и огромное количество иностранных работников фактически являются нелегалами. Многие правозащитные группы называют эту систему одной из форм современного рабства.