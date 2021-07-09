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Верховный суд поддержал закон, называющий Израиль государством еврейского народа
Весь мир
Верховный суд поддержал закон, называющий Израиль государством еврейского народа
Global Look Press  /  Ilia Yefimovich / dpa

Иерусалим, 9 июля. Верховный суд Израиля поддержал противоречивый закон о еврейском характере государства и отклонил ходатайство ряда арабских правозащитных организаций о признании постановления антиконституционным.

Согласно решению инстанции, в законе имеют место быть недостатки, однако он не препятствует демократическим принципам государства. Коллегия судей отметила, что всем гражданам страны, включая нацменьшинства, предоставляются равные права, а национальное самоопределение не отрицает признанных личных или культурных свобод. Суд также заявил, что закон не влияет на положение арабского языка и не препятствует продвижению его статуса.

Дело рассматривала коллегия из 11 судей, десять из них проголосовали за то, чтобы постановление осталось в силе. Против высказался единственный палестинский судья Джордж Карра — он назвал закон дискриминационным.

Министр юстиции и лидер националистической партии «Новая надежда» Гидеон Саар приветствовал решение суда. Он отметил, что закон закрепляет сущность и характер Израиля как национального государства еврейского народа и не ущемляет индивидуальные права ни одного из граждан.

В то же время арабская правозащитная организация «Адалла» подчеркнула, что суд поддержал закон, который полностью исключает тех, кто не относится к группе большинства. В связи с этим активисты заявили, что продолжат свою работу по разоблачению «дискриминационного и расистского» характера закона на международном уровне.

Закон о национальном государстве

«Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского народа» был принят парламентом страны 19 июля 2018 года. Постановление определяет Израиль как историческую родину евреев и их «национальный дом», в котором они реализуют свое исключительное право на этническое, культурное, религиозное и историческое самоопределение. 

В этой связи Иерусалим называется единой и неделимой столицей еврейского государства. Государственным языком Израиля по закону является иврит. После вступления постановления в силу арабский перестал быть государственным языком, получив особый статус.

Ратификация закона вызвала неприятие со стороны арабского меньшинства страны, особенно среди друзов, которые подлежат призыву в армию Израиля.

Критики постановления уверяли, что подобные действия правительства еще больше унижают статус арабского меньшинства, которое составляет около 20% населения страны. При этом сторонники закона утверждали, что документ просто закрепляет еврейский характер государства.

Брачный вопрос

Другим острым вопросом, активно обсуждавшимся в в последнее время, стал закон, запрещающий палестинцам получать гражданство или вид на жительство в Израиле путем вступления в брак с израильтянами. 6 июля Кнессет отклонил законопроект о продлении действия этого постановления на полгода.

В ходе голосования мнения парламентариев разделились: 59 человек проголосовали за пролонгацию запрета, 59 — против. Несмотря на равенство голосов, такой результат означает, что мера утратила свою силу.

Закон, запрещающий распространять права израильтян на их палестинских супругов, был принят в период второй интифады (2000-2005 гг.). Тогда его авторы заявили, что инициатива оправдана соображениями безопасности и тонкостями демографической политики.

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