Верховный суд поддержал закон, называющий Израиль государством еврейского народа

Иерусалим, 9 июля. Верховный суд Израиля поддержал противоречивый закон о еврейском характере государства и отклонил ходатайство ряда арабских правозащитных организаций о признании постановления антиконституционным.

Contentious ‘Jewish state law’ upheld by Israeli court https://t.co/0t0JZviYW9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 8, 2021

Согласно решению инстанции, в законе имеют место быть недостатки, однако он не препятствует демократическим принципам государства. Коллегия судей отметила, что всем гражданам страны, включая нацменьшинства, предоставляются равные права, а национальное самоопределение не отрицает признанных личных или культурных свобод. Суд также заявил, что закон не влияет на положение арабского языка и не препятствует продвижению его статуса.

Дело рассматривала коллегия из 11 судей, десять из них проголосовали за то, чтобы постановление осталось в силе. Против высказался единственный палестинский судья Джордж Карра — он назвал закон дискриминационным.

Министр юстиции и лидер националистической партии «Новая надежда» Гидеон Саар приветствовал решение суда. Он отметил, что закон закрепляет сущность и характер Израиля как национального государства еврейского народа и не ущемляет индивидуальные права ни одного из граждан.

חוק יסוד הלאום הוא חוק חשוב המהווה פרק נוסף בחוקת המדינה, אשר מעגן את מהותה ואופיה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.



טוב עשה בית המשפט כשהחליט לדחות את העתירה, שכן לא הייתה קיימת עילה כלשהי להתערבות בחקיקה. אין גם בחוק פגיעה בזכויות הפרט של מי מאזרחי ישראל. — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 8, 2021

В то же время арабская правозащитная организация «Адалла» подчеркнула, что суд поддержал закон, который полностью исключает тех, кто не относится к группе большинства. В связи с этим активисты заявили, что продолжат свою работу по разоблачению «дискриминационного и расистского» характера закона на международном уровне.

Закон о национальном государстве

«Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского народа» был принят парламентом страны 19 июля 2018 года. Постановление определяет Израиль как историческую родину евреев и их «национальный дом», в котором они реализуют свое исключительное право на этническое, культурное, религиозное и историческое самоопределение.

В этой связи Иерусалим называется единой и неделимой столицей еврейского государства. Государственным языком Израиля по закону является иврит. После вступления постановления в силу арабский перестал быть государственным языком, получив особый статус.

Final text of Jewish nation-state bill set to become law https://t.co/oGDMy9v4FE pic.twitter.com/vhwSb7UEAz — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 18, 2018

Ратификация закона вызвала неприятие со стороны арабского меньшинства страны, особенно среди друзов, которые подлежат призыву в армию Израиля.

Критики постановления уверяли, что подобные действия правительства еще больше унижают статус арабского меньшинства, которое составляет около 20% населения страны. При этом сторонники закона утверждали, что документ просто закрепляет еврейский характер государства.

Брачный вопрос

Другим острым вопросом, активно обсуждавшимся в в последнее время, стал закон, запрещающий палестинцам получать гражданство или вид на жительство в Израиле путем вступления в брак с израильтянами. 6 июля Кнессет отклонил законопроект о продлении действия этого постановления на полгода.

Israel ban on Arab family unifications lapses.



A ban in force since 2003 on Arab citizens and residents of Israel extending their rights to their Palestinian spouses comes to an end after lawmakers fail to extend the controversial measurehttps://t.co/Mvs5keXhPr pic.twitter.com/wjzuMu3QBV — AFP News Agency (@AFP) July 6, 2021

В ходе голосования мнения парламентариев разделились: 59 человек проголосовали за пролонгацию запрета, 59 — против. Несмотря на равенство голосов, такой результат означает, что мера утратила свою силу.

Закон, запрещающий распространять права израильтян на их палестинских супругов, был принят в период второй интифады (2000-2005 гг.). Тогда его авторы заявили, что инициатива оправдана соображениями безопасности и тонкостями демографической политики.