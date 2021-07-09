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Эфир: Можно ли считать бегство США из Афганистана проигранной войной
Политика
Эфир: Можно ли считать бегство США из Афганистана проигранной войной
Global Look Press  /  Andrei Solomonov/Russian Look


В пятницу, 9 июля, с 12:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя правления Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича и главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича на тему вывода американских войск из Афганистана.

США выполнили ультиматум талибов и бежали вместе с союзниками спустя 20 лет после начала афганской военной кампании. По прогнозу американской разведки, президент страны Ашраф Гани будет свергнут в течение полугода после вывода сил НАТО.

Каковы итоги войны в Афганистане? Кто будет контролировать эту многонациональную страну? Представляет ли «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) угрозу соседним странам и России? Можно ли иметь дело с талибами? Куда передислоцируют войска НАТО из Афганистана?

На эти и другие вопросы в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, отвечают Франц Клинцевич и Никита Мендкович.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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