Леони Ханне влюбила в себя тысячи взглядов на Каннском фестивале

Канны, 9 июля. Каннский фестиваль в 2021 году больше напоминает вечеринку олимпийских богов и богинь. На красной дорожке то и дело появляются прекрасные представители и представительницы киноиндустрии, пишет ELLE.

Не стала исключением и известный фэшн-блогер Леони Ханне. За ее страницей в Instagram следят более трех миллионов подписчиков. Аккаунт девушки наполнен модными лайфхаками, рассказывает о новейших трендах и демонстрирует неповторимые образы.

Внушительная коллекция обуви, одежды и аксессуаров сводит с ума многих подписчиков Ханне, ведь там можно увидеть культовые модели известных брендов. Леони и во время пандемии не стала отказываться от ярких и модных нарядов: даже дома блогер ходила в перьях и вечерних платьях и надевала каблуки.

В день открытия Каннского фестиваля девушка пришла на красную дорожку в многослойном платье Nicole + Felicia, а накануне выбрала для променада наряд Tony Ward, похожий на тунику.

Ханне сразу же окрестили королевой вечера — и есть за что. Платье со свободным силуэтом на одно плечо, подол, выполненный из переливающейся гофрированной ткани, ну разве не богиня? Образ блогер дополнила висячими серьгами Pomellato с бриллиантами.

Леони Ханне параллели с античностью проводить не стала, запустив в своем Instagram опрос, на кого она больше похожа: русалку, единорога или бабочку.

Ранее сообщалось, как на красной дорожке появилась американская актриса Джоди Фостер.