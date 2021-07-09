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Леони Ханне влюбила в себя тысячи взглядов на Каннском фестивале
Общество
Леони Ханне влюбила в себя тысячи взглядов на Каннском фестивале
Global Look Press  /  Stefanie Rex / dpa

Канны, 9 июля. Каннский фестиваль в 2021 году больше напоминает вечеринку олимпийских богов и богинь. На красной дорожке то и дело появляются прекрасные представители и представительницы киноиндустрии, пишет ELLE.

Не стала исключением и известный фэшн-блогер Леони Ханне. За ее страницей в Instagram следят более трех миллионов подписчиков. Аккаунт девушки наполнен модными лайфхаками, рассказывает о новейших трендах и демонстрирует неповторимые образы.

Внушительная коллекция обуви, одежды и аксессуаров сводит с ума многих подписчиков Ханне, ведь там можно увидеть культовые модели известных брендов. Леони и во время пандемии не стала отказываться от ярких и модных нарядов: даже дома блогер ходила в перьях и вечерних платьях и надевала каблуки.

В день открытия Каннского фестиваля девушка пришла на красную дорожку в многослойном платье Nicole + Felicia, а накануне выбрала для променада наряд Tony Ward, похожий на тунику.

Ханне сразу же окрестили королевой вечера — и есть за что. Платье со свободным силуэтом на одно плечо, подол, выполненный из переливающейся гофрированной ткани, ну разве не богиня? Образ блогер дополнила висячими серьгами Pomellato с бриллиантами.

Леони Ханне параллели с античностью проводить не стала, запустив в своем Instagram опрос, на кого она больше похожа: русалку, единорога или бабочку.

Ранее сообщалось, как на красной дорожке появилась американская актриса Джоди Фостер.

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instagram мода каннский фестиваль мода 2021 Леони Ханне
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