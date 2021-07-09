Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 10:56
10:53
Общество
Спасатели Челябинской области вынесли из пожара маленького пищащего олененка
10:51
Политика
Захарова: посольство не получило ответа Албании в связи с задержанием россиян
10:49
Весь мир
Тропический шторм «Эльза» вызвал наводнение в Нью-Йорке
10:48
Общество
Физики научились управлять электронами на поверхности жидкого гелия при помощи звука
10:47
Происшествия
Иностранца задержали в Подмосковье за подготовку теракта
10:47
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости вакцинации всего населения России
10:45
Экономика
Конкурента Tesla Model S презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде
10:44
Экономика
Ростуризм направит более 200 миллиардов рублей на развитие отельного бизнеса
10:44
Армия
Бойцы ВСУ выпустили около 100 мин по населенным пунктам ЛНР за минувшие сутки
10:42
Армия
Движение «Талибан» сообщило о взятии под свой контроль большей части Афганистана
Все новости

Конкурента Tesla Model S презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:55
Экономика
Конкурента Tesla Model S презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде
polestar.com  /  Polestar

Гудвуд, 9 июля. Бренд Volvo показал на Фестивале скорости в Гудвуде обновленный автомобиль Polestar 2. Он получил несколько улучшений по технической части и сможет составить конкуренцию Tesla.

Проект по модернизации Polestar 2 курировался руководителем бренда, а собирали его не в тюнинг-ателье, а непосредственно инженерами компании. Двухмоторный электрический привод авто в сумме выдает мощность в 476 лошадиных сил. Расстояние между колесами увеличено на 10 мм с каждой стороны, установлен новый комплект 21-дюймовых колес.

«Этот автомобиль — это то, что случается, когда нам дают свободу выходить за рамки наших возможностей», — заявил главный инженер шасси Polestar Йоаким Ридхольм.

Экспериментальный электрокар был выполнен в специальной модификации, разработанной для Фестиваля скорости. Переднюю подвеску удалось сделать на 80% жестче, а заднюю — на 40%.

Также в рамках мероприятия немецкая компания BMW представила купе нового поколения 2-Series. В нем установлен двухлитровый бензиновый на 184 лошадиных силы. В линию войдет и двухлитровый дизельный мотор мощностью 190 лошадиных сил, совмещенный с 48-вольтовым стартер-генератором.

Вернуться назад

автомобили volvo фестиваль скорости Polestar 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru