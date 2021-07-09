Конкурента Tesla Model S презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде

Гудвуд, 9 июля. Бренд Volvo показал на Фестивале скорости в Гудвуде обновленный автомобиль Polestar 2. Он получил несколько улучшений по технической части и сможет составить конкуренцию Tesla.

Проект по модернизации Polestar 2 курировался руководителем бренда, а собирали его не в тюнинг-ателье, а непосредственно инженерами компании. Двухмоторный электрический привод авто в сумме выдает мощность в 476 лошадиных сил. Расстояние между колесами увеличено на 10 мм с каждой стороны, установлен новый комплект 21-дюймовых колес.

«Этот автомобиль — это то, что случается, когда нам дают свободу выходить за рамки наших возможностей», — заявил главный инженер шасси Polestar Йоаким Ридхольм.

Экспериментальный электрокар был выполнен в специальной модификации, разработанной для Фестиваля скорости. Переднюю подвеску удалось сделать на 80% жестче, а заднюю — на 40%.

Также в рамках мероприятия немецкая компания BMW представила купе нового поколения 2-Series. В нем установлен двухлитровый бензиновый на 184 лошадиных силы. В линию войдет и двухлитровый дизельный мотор мощностью 190 лошадиных сил, совмещенный с 48-вольтовым стартер-генератором.