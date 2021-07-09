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Ростуризм направит более 200 миллиардов рублей на развитие отельного бизнеса
Экономика
Ростуризм направит более 200 миллиардов рублей на развитие отельного бизнеса
pixabay.com  /  Olichel

Москва, 9 июля. Российские инвесторы смогут получить кредит на льготных условиях, средства из которого пойдут на строительство или реконструкцию отелей.

Общий объем субсидируемых кредитов по данной программе составит 200 миллиардов рублей, цитирует ТАСС руководителя Ростуризма Зарину Догузову. Сроки займов будут достигать 15 лет со ставкой в размере от 3% до 5% годовых.

«Сегодня внутри страны туристам не хватает качественных современных отелей круглогодичного формата», — отметила Догузова.

Она полагает, что из-за этого дефицита приостановлено развитие туристической инфраструктуры. По ее мнению, соотношение цена и качество отдыха в долгосрочной перспективе увеличится после внедрения программы. Ростуризм намерен создать конкурентные условия в отельном бизнесе.

На Ямале стартовал финальный этап конкурса проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Победители получат гранты из призового фонда в размере 7 млн рублей, сообщает «ФедералПресс».

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