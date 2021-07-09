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Бойцы ВСУ выпустили около 100 мин по населенным пунктам ЛНР за минувшие сутки
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Бойцы ВСУ выпустили около 100 мин по населенным пунктам ЛНР за минувшие сутки
Федеральное агентство новостей

Луганск, 9 июля. Вооруженные силы Украины вновь нарушили режим перемирия в Донбассе. Бойцы ВСУ выпустили около 100 крупнокалиберных мин по территориям ЛНР за минувшие сутки.

Под наиболее массированным обстрелом оказался населенный пункт Желобок, куда было выпущено 65 боеприпасов, передает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также под огонь попали Золотое-5, Желобок, Сокольники и Донецкий. Военнослужащим Народной милиции ЛНР пришлось открыть ответный огонь из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.

Ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ была ранена мирная жительница. Женщина находится в тяжелом состоянии в больнице Кировска.

Также издание «Утро.ру» сообщило, что экс-президент Украины Петр Порошенко отправился в Донбасс. Он вместе с волонтерами посетил позиции бойцов ВСУ.

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украина ЛНР всу донбасс
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