Движение «Талибан» сообщило о взятии под свой контроль большей части Афганистана

Кабул, 9 июля. Представители движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) заявили о том, что контролируют большую часть Афганистана, кроме Кабула и некоторых уездов возле столицы.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что талибы (движение запрещено в РФ) захватили около 2/3 афганско-таджикской границы. Также боевики взяли под свой контроль приграничный населенный пункт Ислам-Кала. Афганские войска из-за ожесточенных боев с талибами были вынуждены отступать на территорию Таджикистана.

Ранее сообщалось, что представители движения пообещали не нарушать границы государств Центральной Азии, которые располагаются рядом с Афганистаном. Также «Талибан» гарантировал безопасность генконсульства России в Мазари-Шарифе.

1 Организация запрещена на территории РФ.