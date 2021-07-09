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Чистый приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:40
Экономика
Чистый приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 9 июля. Приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю составил 30 млн долларов, передают аналитики компании BCS Global Markets.

Эксперты приводят данные организации Emerging Portfolio Fund Research, отслеживающий приток и отток денежных средств. На прошлой неделе этот показатель достигал порядка 70 млн долларов.

«Российские активы получили приток в размере 30 миллионов долларов против притока в 70 миллионов неделей ранее», — сказано в обзоре.

Минэкономразвития России ранее улучшило прогноз по росту инвестиций в стране до 4,5%, а также валового внутреннего продукта на 2021 год. Уровень реальных доходов населения страны при этом останется в пределах 3%.

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