Чистый приток инвестиций в Россию за неделю составил 30 млн долларов

Москва, 9 июля. Приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, за неделю составил 30 млн долларов, передают аналитики компании BCS Global Markets.

Эксперты приводят данные организации Emerging Portfolio Fund Research, отслеживающий приток и отток денежных средств. На прошлой неделе этот показатель достигал порядка 70 млн долларов.

«Российские активы получили приток в размере 30 миллионов долларов против притока в 70 миллионов неделей ранее», — сказано в обзоре.

Минэкономразвития России ранее улучшило прогноз по росту инвестиций в стране до 4,5%, а также валового внутреннего продукта на 2021 год. Уровень реальных доходов населения страны при этом останется в пределах 3%.