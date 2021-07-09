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Литва возводит забор на границе с Белоруссией

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:47
Политика
Литва возводит забор на границе с Белоруссией
pasienis.lt  /  Пресс-служба VSAT

Вильнюс, 9 июля. Власти Литвы заявили о старте строительства забора на границе с Белоруссией, который, по их мнению, будет сдерживать потоки мигрантов.

В Вильнюсе заявили, что физический барьер станет «явным знаком и определенным сдерживающим фактором» для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов.

Ранее власти Литвы сообщили, что с начала 2021 года в стране задержано более 1,4 тыс. нелегальных мигрантов в основном из стран Азии, которые попали на территорию государства из Белоруссии. Этот показатель в 17,5 раза выше, чем за весь 2020 год, возмутились в Вильнюсе.

Как считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, у Литвы нет денег, но властям придется изыскивать бюджетные средства для строительства стены на границе с Белоруссией.

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белоруссия забор литва
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