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Спасатели нашли второй черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:45
Происшествия
Спасатели нашли второй черный ящик разбившегося Ан-26 на Камчатке
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. На месте авиакатастрофы найден второй черный ящик. Оба отвезут в Москву для расшифровки и изучения материалов.

Первый ящик сотрудники экстренных служб обнаружили в 17:20 по камчатскому времени. На место сразу же выехали оперативники. Предположительно, были найдены оба бортовых самописца — и речевой, и параметрический, сообщает источник ФАН.

Ранее на месте ЧП нашли останки, принадлежащие 25 жертвам трагедии. Всего на борту воздушного судна находились 28 человек. Работы будут продолжаться.

Также стало известно, что перед катастрофой диспетчер не рекомендовала экипажу снижаться над морем. Кроме того, по курсу был возможен пролет птиц. Эту информацию получили специалисты, расшифровавшие записи переговоров погибшего экипажа с диспетчером, сообщало URA.RU.

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крушение камчатка черный ящик
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