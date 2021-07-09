Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 12:23
12:21
Происшествия
ФАН установил личность пристава, найденного мертвым в московском суде
12:19
Весь мир
Совбез ООН проголосует за продление программы трансграничной помощи в Сирии
12:17
Общество
Первая в России реально работающая ретро-почта появится в Самаре
12:16
Происшествия
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Сочи увеличилось до 13
12:15
Экономика
Глава Росрыболовства представил прогнозы по добыче красной икры в России
12:15
Происшествия
Житель Дубны развратил внука бывшей жены по обоюдному согласию
12:15
Общество
Многодетная семья из Сочи продолжает бороться за жилье с гостиничным бароном
12:11
Видео
Крымского криминалиста наградили за поимку маньяка
12:10
Происшествия
ФССП проверяет информацию о гибели пристава в Хорошевском суде Москвы
12:10
Общество
Самарские спасатели вытащили из воды перевернувшегося на байдарке мужчину
Все новости

Готовы вместе до конца? Эдгард Запашный дает советы тем, кто хочет завести животное
Общество
Готовы вместе до конца? Эдгард Запашный дает советы тем, кто хочет завести животное
Федеральное агентство новостей  / 

Как бы вы на моем месте ответили на вопрос:

«Нужны ли животные в семьях?»

Думаю, большинство ответит, что животные нужны, ведь домашние питомцы давно стали неотъемлемой частью нашего социума. Как человек, выросший среди животных, могу отметить только положительные стороны такого «соседства». Я счастлив, что животные всегда были в моей жизни, а я был в их. Помню нашу первую собаку породы королевский пудель, которая была с нами еще в моем детстве. Ее звали Лада, она прожила с нами долгие годы и умерла от рака молочной железы. Помню, как мы с братом приносили ей еду, как водили гулять, как ухаживали за ней, помогали родителям ее стричь.

Помню, мы работали на гастролях в Средней Азии, и папа нам приносил черепашек, которых мы с братом всегда купали, давали им возможность плавать в ванне и в бассейне, выносили их на травку, следили за ними. В Китае папа приобрел певчих птиц, они жили у нас дома — от канареек до китайского соловья.

Помню, как папа учил нас правильно кормить этих животных. С раннего детства я понимал, что для ухода за каждым животным есть свои правила, которым я должен научиться, потому все они разные, не похожие друг на друга. У каждого животного есть своя индивидуальность, каждый требует особого подхода. Это с детства учило меня очень много думать: почему с этим животным можно обращаться одним способом, а общение с другим нужно выстраивать иначе.

Поэтому считаю, что самый главный плюс, когда в семье есть животные — дети, живущие вместе с питомцами, вырастают гораздо добрее, гораздо более ответственными и любящими. Главное, чтобы родители научили ребенка правильно обращаться с домашним питомцем. Взрослые должны своим собственным примером показать, как правильно находить общий язык с животными.

Готовы вместе до конца? Эдгард Запашный дает советы тем, кто хочет завести животное
pixabay.com  / Lenka Novotná

В дальнейшем эту модель ребенок переносит и на общение с людьми. Повзрослев, ты начинаешь понимать, что есть кто-то более слабый, чем ты; есть люди, нуждающиеся в нашей защите; есть агрессивные люди, которые могут причинить тебе боль; есть люди, которые будут проверять тебя, меряться с тобой силой, и ты должен уметь дать правильный ответ.

Животные не только требуют от нас постоянного внимания, но и помогают человеку очень много думать над тем, как с ними взаимодействовать. Да, животные — другие по мировоззрению. Да, они более примитивные. В какой-то момент нам уже неинтересно кидать палку собаке, которая постоянно ее приносит назад. Но ты понимаешь, что собаке это нравится, она не устала и вовлечена в игру. И ради нее, из любви к ней ты учишься преодолевать себя. Ты делаешь что-то просто для ее удовольствия.

Это та самая дисциплина, которая в дальнейшем помогает выработать в себе человечность. Ты начинаешь любить не только себя, ты начинаешь любить мир.

Готовы вместе до конца? Эдгард Запашный дает советы тем, кто хочет завести животное
pixabay.com  / 

Но, прежде чем завести животное, подумайте, готовы ли вы быть с ним до конца?

Не станет ли питомец для вас обузой, потому что именно в такие моменты некоторые люди ломаются и выбрасывают животных на улицу. И животные становятся бездомными и несчастными. Несчастными могут стать и люди, которые в дальнейшем встретятся с брошенными животными. Ведь такое животное может стать агрессивным, причинить кому-то увечья, принести горе.

Так что решение заводить животное нужно принимать максимально ответственно. Надо для самого себя осознать, что это ответственность за чужую жизнь. Именно ты — взрослый — должен стать гарантом того, что животное проживет счастливую и долгую жизнь вместе с тобой и твоей семьей.

Я видел разных животных в разных семьях, начиная от собак и кошек и заканчивая экзотическими — такими, как тарантулы или кобры. Если человек изучил какое-то животное, если он постоянно занимается собственным образованием и создает условия для этих животных, то все будет хорошо. И в вашей жизни, и в жизни животного, которое живет с вами.

Но еще раз повторю: самое главное — это осознание того, готовы ли вы быть ответственны за чужую жизнь. Потому что животные очень быстро начинают доверять человеку, доверять ему собственную жизнь. Так что прежде чем принять решение, подумайте!

Вернуться назад

домашние животные домашние питомцы эдгард_запашный
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru