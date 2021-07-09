Готовы вместе до конца? Эдгард Запашный дает советы тем, кто хочет завести животное

Как бы вы на моем месте ответили на вопрос:

«Нужны ли животные в семьях?»

Думаю, большинство ответит, что животные нужны, ведь домашние питомцы давно стали неотъемлемой частью нашего социума. Как человек, выросший среди животных, могу отметить только положительные стороны такого «соседства». Я счастлив, что животные всегда были в моей жизни, а я был в их. Помню нашу первую собаку породы королевский пудель, которая была с нами еще в моем детстве. Ее звали Лада, она прожила с нами долгие годы и умерла от рака молочной железы. Помню, как мы с братом приносили ей еду, как водили гулять, как ухаживали за ней, помогали родителям ее стричь.

Помню, мы работали на гастролях в Средней Азии, и папа нам приносил черепашек, которых мы с братом всегда купали, давали им возможность плавать в ванне и в бассейне, выносили их на травку, следили за ними. В Китае папа приобрел певчих птиц, они жили у нас дома — от канареек до китайского соловья.

Помню, как папа учил нас правильно кормить этих животных. С раннего детства я понимал, что для ухода за каждым животным есть свои правила, которым я должен научиться, потому все они разные, не похожие друг на друга. У каждого животного есть своя индивидуальность, каждый требует особого подхода. Это с детства учило меня очень много думать: почему с этим животным можно обращаться одним способом, а общение с другим нужно выстраивать иначе.

Поэтому считаю, что самый главный плюс, когда в семье есть животные — дети, живущие вместе с питомцами, вырастают гораздо добрее, гораздо более ответственными и любящими. Главное, чтобы родители научили ребенка правильно обращаться с домашним питомцем. Взрослые должны своим собственным примером показать, как правильно находить общий язык с животными.

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В дальнейшем эту модель ребенок переносит и на общение с людьми. Повзрослев, ты начинаешь понимать, что есть кто-то более слабый, чем ты; есть люди, нуждающиеся в нашей защите; есть агрессивные люди, которые могут причинить тебе боль; есть люди, которые будут проверять тебя, меряться с тобой силой, и ты должен уметь дать правильный ответ.

Животные не только требуют от нас постоянного внимания, но и помогают человеку очень много думать над тем, как с ними взаимодействовать. Да, животные — другие по мировоззрению. Да, они более примитивные. В какой-то момент нам уже неинтересно кидать палку собаке, которая постоянно ее приносит назад. Но ты понимаешь, что собаке это нравится, она не устала и вовлечена в игру. И ради нее, из любви к ней ты учишься преодолевать себя. Ты делаешь что-то просто для ее удовольствия.

Это та самая дисциплина, которая в дальнейшем помогает выработать в себе человечность. Ты начинаешь любить не только себя, ты начинаешь любить мир.

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Но, прежде чем завести животное, подумайте, готовы ли вы быть с ним до конца?

Не станет ли питомец для вас обузой, потому что именно в такие моменты некоторые люди ломаются и выбрасывают животных на улицу. И животные становятся бездомными и несчастными. Несчастными могут стать и люди, которые в дальнейшем встретятся с брошенными животными. Ведь такое животное может стать агрессивным, причинить кому-то увечья, принести горе.

Так что решение заводить животное нужно принимать максимально ответственно. Надо для самого себя осознать, что это ответственность за чужую жизнь. Именно ты — взрослый — должен стать гарантом того, что животное проживет счастливую и долгую жизнь вместе с тобой и твоей семьей.

Я видел разных животных в разных семьях, начиная от собак и кошек и заканчивая экзотическими — такими, как тарантулы или кобры. Если человек изучил какое-то животное, если он постоянно занимается собственным образованием и создает условия для этих животных, то все будет хорошо. И в вашей жизни, и в жизни животного, которое живет с вами.

Но еще раз повторю: самое главное — это осознание того, готовы ли вы быть ответственны за чужую жизнь. Потому что животные очень быстро начинают доверять человеку, доверять ему собственную жизнь. Так что прежде чем принять решение, подумайте!