Выездные приемные комиссии военных вузов РФ будут работать до 20 июля

Москва, 9 июля. Приемные комиссии военных вузов будут работать в российских регионах до 20 июля, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, в текущем году из-за пандемии отбор абитуриентов в высшие военно-учебные заведения проводится в регионах их проживания.

«В субъекты РФ на период с 1 по 20 июля от вузов направлены выездные группы, которые проведут во взаимодействии с военными комиссариатами отбор кандидатов в интересах всех вузов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что профессиональный отбор в вузах продлится до 23 июля. После этого успешно прошедшие его абитуриенты будут зачислены в образовательные учреждения Минобороны РФ.

«Дополнительные вступительные испытания спланированы для поступающих в Военный институт физической культуры, Краснодарское высшее военное училище, а также в Военный университет», — заявил Горемыкин.

Ранее сообщалось, что военные вузы РФ примут в этом году около 13 тысяч курсантов. Отмечается, что поступить в образовательные учреждения оборонного ведомства собираются порядка двух тысяч девушек, передает сайт 360tv.ru.