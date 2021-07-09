Семейные посиделки закончились поножовщиной во Владимирской области

Владимир, 9 июля. Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дело об убийстве молодой жительницы Меленковского района.

Согласно материалам дела, все произошло 23 января текущего года. 54-летняя женщина распивала со своей 32-летней дочерью спиртные напитки. В один момент мать решила прекратить застолье и в грубой форме сказала об этом ближайшей родственнице, сообщают «Владимирские ведомости».

Словесная перепалка переросла в потасовку, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла несколько ударов дочери в область грудной клетки. От полученных ранений молодая женщина умерла на месте.

Очевидцем страшной трагедии стал малолетний ребенок. Суд удовлетворил требование следователя заключить обвиняемую в убийстве под стражу. Дело будет рассмотрено Меленковским районным судом. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее пьяный житель Нижегородской области убил бутылкой сожительницу из-за мобильного устройства. Мужчина долго не мог найти свой телефон, заподозрив женщину в его краже.