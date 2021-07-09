Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити

Москва, 9 июля. Россия серьезно обеспокоена сообщениями о гражданстве подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства подтвердила, что Россия следит за ходом расследования убийства главы Гаити. По ее словам, внутренний конфликт страны вызывает озабоченность. Внешние игроки пытаются использовать ситуацию в геополитических целях.

МИД РФ выразил беспокойство и по поводу задержанных по подозрению в убийстве. Возможные преступники имеют гражданство США. Москва рассчитывает, что будут найдены как исполнители, так и заказчики.

Задержанные ранее американцы гаитянского происхождения Джеймс Солаж и Жозеф Венсан дали показания. Подозреваемые отметили, что наемники не должны были убивать президента. Солаж признался, что «нашел эту работу в интернете». Целью наемников был арест президента, а не убийство.