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МИД России призвал не допустить роста напряженности за пределами Афганистана

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:34
Политика
МИД России призвал не допустить роста напряженности за пределами Афганистана
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 9 июля. Стороны конфликта в Афганистане должны проявить сдержанность, призвала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напряженность на афганской территории не должна распространиться на другие государства, уточнила она во время брифинга. Захарова также сообщала, что представители запрещенного в России движения «Талибан»1 контролируют не менее 2/3 границы между Афганистаном и Таджикистаном.

Афганские власти ранее заявляли о переходе под контроль талибов КПП на афгано-туркменской границе. Сами представители движения сообщали о захвате участка границы с Ираном. Однако соседним странам «не стоит беспокоиться о своих границах», сообщили талибы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан захарова мид россии напряженность
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