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Черчесов заявил, что выполнил все поставленные РФС задачи

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:31
Спорт
Черчесов заявил, что выполнил все поставленные РФС задачи
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich / Global Look Press

Москва, 9 июля. Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об уходе с поста наставника национальной команды.

РФС накануне сообщил о разрыве контракта со Станиславом Черчесовым, который с 2016 года возглавлял сборную России по футболу. В интервью РИА Новости 57-летний специалист сообщил, что вместе с помощниками выполнил все поставленные перед ними задачи.

«Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались — все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», — отметил Черчесов.

Имя нового наставника сборной России станет известно в ближайшее время. Ближайший матч национальная команда проведет 1 сентября в Москве. Встреча отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией состоится на стадионе «Лужники».

Ранее стало известно, что Черчесов может получить многомиллионную компенсацию за досрочный разрыв контракта со сборной России. Срок его соглашения истекал в 2022 году.

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