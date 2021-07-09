Резервы Международного валютного фонда вырастут на 650 млрд долларов

Вашингтон, 9 июля. Крупнейшее расширение средств Международного валютного фонда на 650 млрд долларов одобрил исполнительный совет организации.

Если данное решение будет утверждено советом управляющих из представителей стран — членов фонда, предоставление средств произойдет до конца августа. С инициативой об увеличении резервов выступила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она отметила, что распределение специальных прав заимствования (СДР) может стать крупнейшим в истории организации.

«Я представлю предложение о новом распределении СДР Совету управляющих МВФ для рассмотрения и утверждения», — следует из заявления Георгиевой.

По ее словам, это послужит стимулом для всего мира, распределение средств повысит ликвидность и резервы всех государств — членов фонда. Также эта мера укрепит меры борьбы с пандемией коронавируса.

По итогам июня российские кредитные организации выдали рекордный объем займов наличными. Суммарный показатель достиг 623 млрд рублей.