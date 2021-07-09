Стерлинг считает честным заработанный им пенальти против Дании

Лондон, 9 июля. Футболист национальной сборной Англии Рахим Стерлинг считает правильным и честным назначение пенальти в ворота команды Дании на Евро-2020.

Скандальный эпизод произошел на 104-ой минуте первого тайма, в дополнительное время, когда англичанин вошел в штрафную и упал после «подножки» со стороны защитника датчан Йоакима Мехле. Арбитр встречи Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый удар в ворота Каспера Шмейхеля.

«Я вошел в штрафную, где Мехле выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был «чистый» пенальти», — цитирует Стерлинга The Athletic.

Сборная Англии обыграла Данию со счетом 2:1 в рамках полуфинала чемпионата Европы по футболу. Команда Гарета Саутгейта в финале встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на «Уэмбли».

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против Англии из-за поведения болельщиков. В Европейском футбольном союзе отметили, что расследуют инцидент с голкипером Каспером Шмейхелем, которому светили в лицо лазерной указкой во время исполнения Харри Кейном одиннадцатиметрового удара.