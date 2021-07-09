Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 10:55
10:53
Общество
Спасатели Челябинской области вынесли из пожара маленького пищащего олененка
10:51
Политика
Захарова: посольство не получило ответа Албании в связи с задержанием россиян
10:49
Весь мир
Тропический шторм «Эльза» вызвал наводнение в Нью-Йорке
10:48
Общество
Физики научились управлять электронами на поверхности жидкого гелия при помощи звука
10:47
Происшествия
Иностранца задержали в Подмосковье за подготовку теракта
10:47
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о необходимости вакцинации всего населения России
10:45
Экономика
Конкурента Tesla Model S презентовали на Фестивале скорости в Гудвуде
10:44
Экономика
Ростуризм направит более 200 миллиардов рублей на развитие отельного бизнеса
10:44
Армия
Бойцы ВСУ выпустили около 100 мин по населенным пунктам ЛНР за минувшие сутки
10:42
Армия
Движение «Талибан» сообщило о взятии под свой контроль большей части Афганистана
Все новости

Стерлинг считает честным заработанный им пенальти против Дании

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:21
Евро 2020
Стерлинг считает честным заработанный им пенальти против Дании
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Лондон, 9 июля. Футболист национальной сборной Англии Рахим Стерлинг считает правильным и честным назначение пенальти в ворота команды Дании на Евро-2020.

Скандальный эпизод произошел на 104-ой минуте первого тайма, в дополнительное время, когда англичанин вошел в штрафную и упал после «подножки» со стороны защитника датчан Йоакима Мехле. Арбитр встречи Данни Маккели назначил одиннадцатиметровый удар в ворота Каспера Шмейхеля.

«Я вошел в штрафную, где Мехле выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был «чистый» пенальти», — цитирует Стерлинга The Athletic.

Сборная Англии обыграла Данию со счетом 2:1 в рамках полуфинала чемпионата Европы по футболу. Команда Гарета Саутгейта в финале встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля в Лондоне на «Уэмбли».

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против Англии из-за поведения болельщиков. В Европейском футбольном союзе отметили, что расследуют инцидент с голкипером Каспером Шмейхелем, которому светили в лицо лазерной указкой во время исполнения Харри Кейном одиннадцатиметрового удара.

Вернуться назад

футбол стерлинг евро-2020 сборная англии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru