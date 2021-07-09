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Захарова заявила о вмешательстве Запада в предвыборную кампанию в Молдавии

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:21
Политика
Захарова заявила о вмешательстве Запада в предвыборную кампанию в Молдавии
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 9 июля. США и Евросоюз вмешиваются в предвыборную кампанию в Молдавии, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Москва внимательно наблюдает за подготовкой к парламентским выборам в Молдавии, заявила Захарова. По ее словам, предвыборная кампания сопровождается вмешательством со стороны стран Запада.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон уже высказывал свои опасения по поводу вмешательства Запада в парламентские выборы. По его словам, США и Евросоюз рассчитывают на создание в стране антироссийского большинства.

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захарова запад молдавия
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