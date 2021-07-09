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Расчеты комплексов «Панцирь-С1» в Крыму прикрыли С-400 от «атаки» беспилотников

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:20
Армия
Расчеты комплексов «Панцирь-С1» в Крыму прикрыли С-400 от «атаки» беспилотников
Фото пресс-службы ЗВО

Севастополь, 9 июля. Установки «Панцирь-С1» отработали оборону в условиях атаки БПЛА условного противника, сообщил глава пресс-службы Черноморского флота Алексей Рулев.

Военнослужащие Южного военного округа тренировались в поиске и уничтожении воздушных целей. Согласно легенде учений, неприятель запустил группу дронов с целью уничтожить зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Во время тренировок зенитчики на ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружили, опознали и уничтожили объекты на максимальном удалении от целей. Запуски проходили в электронном формате.

Американский военный эксперт ранее принял крупномасштабные маневры ВС России в Крыму за подготовку к военному столкновению с НАТО. Учения проходили на фоне военно-морских тренировок Альянса Sea Breeze, проходивших в Черном море.

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учения крым с-400 панцирь
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