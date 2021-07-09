На месте крушения Ан-26 нашли возможные останки 25 человек

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Спасатели осмотрели место крушения Ан-26 и нашли останки, принадлежащие, предположительно, 25 жертвам трагедии, сообщил источник ФАН.

Сотрудники МЧС продолжают работы в районе падения пассажирского самолета на Камчатке. На данный момент стало известно, что им удалось отыскать останки, предположительно, 25 погибших. Всего на борту воздушного судна находились 28 человек.

Ранее представители спасательного ведомства сообщили, что бригадам, направленным на место трагедии, удалось добраться до скалы, в которую врезался Ан-26. Сейчас сотрудники МЧС исследуют район в поисках останков тел и обломков самолета.