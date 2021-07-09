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Пассажирский автобус опрокинулся на дороге в Сочи

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:19
Происшествия
Пассажирский автобус опрокинулся на дороге в Сочи
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Сочи, 9 июля. Пострадавшими при опрокидывании автобуса в Сочи стали 12 пассажиров. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В результате дорожного происшествия с участием пассажирского автобуса в Сочи различные травмы получили 12 человек. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, пострадали 12 человек, погибших нет», — отметили в ведомстве, комментируя информацию о ДТП.

Известно, что в результате происшествия пассажирское транспортное средство опрокинулось на бок.

Ранее сообщалось о гибели подростка в ДТП на автодороге Нытва — Кудымкар в Прикамье. Как сообщает ГИБДД, виновником смертельной аварии стал 37-летний водитель ВАЗ-217230.

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