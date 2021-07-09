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Ученые из России и ФРГ выяснили, что мужчины рискуют чаще женщин
Наука
Ученые из России и ФРГ выяснили, что мужчины рискуют чаще женщин
pexels.com  /  Vera Arsic

Москва, 9 июля. Мужчины рискуют чаще, чем женщины. К такому выводу пришли российские ученые из Высшей школы экономики и Общества научных исследований имени Макса Планка в Германии.

Российские и немецкие исследователи провели научную работу. Результаты показали наличие связи между тета-ритмами мозга и разным отношением женщин и мужчин к риску.

Как оказалось, мозг у людей разного пола по-разному реагирует на события, к которым привели рискованные действия. Представители сильного пола относятся к риску не так серьезно, как это делают женщины. Скорее всего, на разное восприятие последствий влияют гормоны, в частности, тестостерон.

Сексолог ранее рассказала, на чем основывается любовь между мужчиной и женщиной в браке. Также она объяснила, почему супруги решаются на измену.

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