В МИД РФ заявили о готовности ВС России к эскалации на афганской границе

Москва, 9 июля. Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане имеют все необходимое, чтобы действовать в случае обострения ситуации на афганской границе, заявили в МИД РФ.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства отмечается, что ВС РФ готовы к любому развитию событий. Подчеркивается, что военнослужащие имеют в своем распоряжении средства, способные помочь в случае обострения. Стоит напомнить, что ситуация в приграничной зоне между Афганистаном и Таджикистаном заметно ухудшилась после вывода части американских войск из региона.

Ранее сообщалось, что погранпереход на границе с Туркменистаном оказался под контролем запрещенного в России движения «Талибан»1. Есть сведения, что талибы полностью контролируют КПП на границе Афганистана и Ирана.

1 Организация запрещена на территории РФ.