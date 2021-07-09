Следователи выехали на место обнаружения черного ящика разбившегося на Камчатке Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Сотрудники экстренных служб обнаружили черный ящик в 17:20 по камчатскому времени. На место сразу же выехали оперативники.

Предположительно, были найдены оба бортовых самописца — и речевой и параметрический, сообщает источник ФАН. Вскрывать и изучать их будут в Москве.

Ранее специалисты заявили, что добрались до труднодоступного места на скале, где потерпел крушение пассажирский Ан-26. Доступ туда был невозможен из-за плохих погодных условий: Ми-8 МЧС несколько раз пытался подлететь к месту, однако сильный ветер не давал этого сделать.