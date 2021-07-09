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Главы МИД стран ШОС планируют обсудить афганский кризис на встрече в Душанбе

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:10
Политика
Главы МИД стран ШОС планируют обсудить афганский кризис на встрече в Душанбе
wikimedia.org  /  User:VargaA

Душанбе, 9 июля. Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества обсудят ситуацию в Афганистане в рамках встречи, которая состоится 14 июля.

Переговоры пройдут в Душанбе. Эскалация напряженности в Афганистане, возникшая в связи с выводом из страны американского вооруженного контингента, станет ключевой темой повестки дня.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что ВС США покинут территорию Афганистана до 31 августа. По его словам, военный контингент продолжает покидать страну «безопасно и упорядоченно». На этом фоне активизировались боевики запрещенной на территории РФ террористической группировки «Талибан»1. Недавно они захватили КПП на границе Афганистана и Туркменистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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