Прохожие обнаружили труп младенца возле многоэтажки в Якутске

Якутск, 9 июля. Труп новорожденного обнаружили недалеко от многоквартирного дома в Якутске. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Пользователи социальных сетей в пятницу в местных группах сообщили, что на тротуаре рядом с 16-этажным домом в региональной столице нашли тело младенца. По некоторым данным, ребенок выпал с балкона одной из квартир.

«По поручению прокуратуры республики прокуратура города Якутска организовала проверку по факту обнаружения 9 июля тела младенца», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

На место инцидента выехали сотрудники профильного ведомства, которые проведут проверку для оценки обстоятельств гибели малолетнего.

Ранее житель Саратова обнаружил на даче труп избитой возлюбленной.