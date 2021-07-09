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Прохожие обнаружили труп младенца возле многоэтажки в Якутске

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:06
Происшествия
Прохожие обнаружили труп младенца возле многоэтажки в Якутске
pixabay.com

Якутск, 9 июля. Труп новорожденного обнаружили недалеко от многоквартирного дома в Якутске. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

Пользователи социальных сетей в пятницу в местных группах сообщили, что на тротуаре рядом с 16-этажным домом в региональной столице нашли тело младенца. По некоторым данным, ребенок выпал с балкона одной из квартир.

«По поручению прокуратуры республики прокуратура города Якутска организовала проверку по факту обнаружения 9 июля тела младенца», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

На место инцидента выехали сотрудники профильного ведомства, которые проведут проверку для оценки обстоятельств гибели малолетнего.

Ранее житель Саратова обнаружил на даче труп избитой возлюбленной.

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