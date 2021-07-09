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Благодаря врачам Минобороны в Тульской области плановая помощь полностью сохранена
Общество
Благодаря врачам Минобороны в Тульской области плановая помощь полностью сохранена
Фото министерства здравоохранения Тульской области  / 

Тула, 9 июля. Медики из Министерства обороны РФ продолжают работу в инфекционном госпитале Тульской области. Бригада специалистов приехала в регион по решению главы военного ведомства страны Сергея Шойгу.

Ранее ФАН рассказывал о начале служебной вахты инфекционистов, реаниматологов, хирургов и терапевтов. Первые результаты работы медиков из Минобороны налицо. В Тульской области заявляют о возможности сохранения плановой помощи пациентам в полном объеме. При этом решаются задачи противодействия распространению инфекции.

«Работа военных медиков позволила нам не снижать объемы оказания плановой медицинской помощи жителям. Все другие отделения больницы продолжают работать в штатном режиме и обеспечены медперсоналом», — говорит заведующий инфекционным госпиталем Иван Арестов.

Таких результатов позволяет достичь слаженность в действиях. Военные медики не отделяют себя от гражданских коллег.

«Работают единой командой, вместе заполняют истории болезни и проводят консилиумы, обмениваются опытом», — рассказывают о совместной деятельности врачей в пресс-службе министерства здравоохранения Тульской области.

Специалисты из Министерства обороны РФ обеспечены в Тульской области всем необходимым. Им предоставлено комфортное жилье, питание, доставка к медицинскому учреждению и обратно.

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шойгу тульская область министерство обороны рф армия коронавирус
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