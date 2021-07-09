В Башкирии перенесли дату введения ограничений из-за коронавируса на 26 июля

Уфа, 9 июля. Срок введения ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции перенесли в Башкирии.

Решение принял глава региона Радий Хабиров. Дата предоставления сертификата о вакцинации или медицинского отвода перенесена с 12 на 26 июля в связи с просьбой делового сообщества Башкирии.

Россия не нуждается в ведении локдауна или ужесточении ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пример Москвы показывает, что действующих мер и вакцинации для снижения заболеваемости достаточно.