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В Башкирии перенесли дату введения ограничений из-за коронавируса на 26 июля

  /   Обновлено: 09 июля 2021 10:30
Общество
В Башкирии перенесли дату введения ограничений из-за коронавируса на 26 июля
pixabay.com

Уфа, 9 июля. Срок введения ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции перенесли в Башкирии.

Решение принял глава региона Радий Хабиров. Дата предоставления сертификата о вакцинации или медицинского отвода перенесена с 12 на 26 июля в связи с просьбой делового сообщества Башкирии.

Россия не нуждается в ведении локдауна или ужесточении ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое заявление сделала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пример Москвы показывает, что действующих мер и вакцинации для снижения заболеваемости достаточно.

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башкирия ограничения коронавирус
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